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Кто из акмолинских чиновников больше всех допускает грубые нарушения

16 Октября 2019 02:02
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Кто из акмолинских чиновников больше всех допускает грубые нарушения

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за 9 месяцев 2019 года наибольшее количество грубых нарушений допущено местными исполнительными органами Целиноградского района, отделами земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау и управлением по инспекции труда. Такие данные были озвучены на аппаратном совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областно акимата.

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На повестке дня аппаратного совещания под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева стояли вопросы государственного архитектурно-строительного контроля и качества рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

Руководитель управления ГАСК Бахидбек Оспанбеков назвал наиболее распространённые на территории области нарушения в сфере архитектуры и градостроительства.

«Это строительство объектов без проектной документации, без уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, а также без сопровождения технического и авторского надзоров, отклонения от ранее утвержденной проектной документации. С начала года управлением проведено 150 проверок, по выявленным недостаткам выданы 16 предписаний. Привлечено к ответственности 214 субъектов на общую сумму 35,6 млн тенге», - рассказали в ведомстве.

Как было отмечено, с начала года из 170 заявителей отказано в выдаче лицензии 67 обратившимся. По итогам рассмотрения 277 заявлений на получение аттестата эксперта по осуществлению экспертных работ и инжиниринговых услуг выдано 109 аттестатов, отказано в получении из-за несоответствия квалификационным требованиям 71 заявителю. Из 599 рассмотренных актов ввода в эксплуатацию не согласованы для дальнейшей регистрации более 50%.

Ермек Маржикпаев поручил акиматам районов и городов совместно с отраслевым управлением усилить работу по разъяснению субъектам строительства норм законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

Заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Берикбол Сапаргалиев проинформировал об итогах проверки местных исполнительных органов на предмет соблюдения Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

«За 9 месяцев 2019 года наибольшее количество грубых нарушений допущено местными исполнительными органами Целиноградского района, отделами земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау, управлением по инспекции труда», - добавили в ведомстве.

Аким области поручил руководителям государственных органов в рамках реализации концепции «слышащего государства» обеспечить качественное и своевременное реагирование на каждое обращение граждан.

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Ключевые слова: Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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