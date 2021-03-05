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    22:15, 04 Март 2021 | GMT +6

    Кто исполнит главные роли в фильме о Касым хане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Стали известны имена актеров, которые исполнят главные роли в историческом фильме о Касым хане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

    «Друзья, мы с радостью сообщаем вам имена актёров, которые сыграют главные роли в фильме режиссёра Акана Сатаева «Рассвет великой степи»:

    Молодой Касым хан - Данияр Уразаев, взрослый Касым хан - Берик Айтжанов, молодой Бурындык хан - Айдос Абдыкадыров, взрослый Бурындык хан - Ерик Жолжаксынов, Мухаммед Шейбани - Нурлан Алимжанов, молодая Жахан Бегим - Алтынай Ногербек, пожилая Жахан Бегим - Шамшагуль Мендиярова, молодой Али Рашид - Куаныш Кудайберген, взрослый Али Рашид - Тунгышбай Жаманкулов», - рассказали в киностудии.

    Напомним, производством картины занимается киностудия «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК.

    Напомним, 25 февраля 2021 года в Жаркентском районе Алматинской области, вблизи посёлка Коктал, стартовали съемки полнометражного исторического художественного фильма о Касым хане «Ұлы дала таңы» («Рассвет Великой степи») режиссера Акана Сатаева. Как сообщал «Казахфильм» ранее, завершить работу над картиной планируется к декабрю 2021 года.


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