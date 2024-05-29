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    12:42, 29 Май 2024 | GMT +6

    Кто имеет право бесплатного проезда по платным автодорогам в РК

    платные дороги
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Казахстане действует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, включая 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км и 6 участков 2 и 3 технической категории общей протяженностью 1060 км. КазАвтоЖол опубликовал список категорий транспортных средств, имеющих право бесплатного пользования платными автодорогами, передает агентство Kazinform.

    В соответствии со статьей 5-2 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года №245-II «Об автомобильных дорогах» от уплаты за пользование платными автомобильными дорогами (участками) освобождаются следующие категории транспортных средств:

    1. Cпециальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:

    • организации скорой медицинской помощи;
    • аварийно-спасательных служб;
    • правоохранительных органов;
    • органов транспортного контроля;
    • специальных государственных органов;
    • Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований; Национального оператора, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;
    • концессионера, непосредственно осуществляющего содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    2. автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;

    автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

    грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;

    легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

    3. легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.

    Номерные знаки указанных транспортных средств включаются в специализированные группы в соответствии с вышеуказанными категориями. Их проезд по платной дороге регистрируется камерами на контрольных арках, и взимание платы за проезд в системе не производится.

    Для получения данного права представители вышеуказанных категорий должны направить официальный запрос в АО «НК «КазАвтоЖол» с приложением государственных номерных знаков своих транспортных средств, а также маршрутных листов рейсовых автобусов. 

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Льготы Трассы Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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