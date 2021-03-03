НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто имеет доступ к персональным данным казахстанцев в приложении «Ashyq»? На этот вопрос пояснения дал руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В приложении «Ashyq» никакие данные не собираются. ИИН и фамилия посетителя фиксируются в системе Министерства здравоохранения. Данные сервера находятся у Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Доступ посетителей к приложению видит Министерство здравоохранения со стороны своих информационных систем», - пояснил руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев.

По словам IT-архитектора Центра устойчивого развития столицы, эксперта в области цифровизации Виталия Пустовойтенко, сотрудник заведения видит только статус, который показывает ему посетитель. «На этом статусе тоже отображается ИИН, потому что человек вводит свой ИИН и проверяет, нет ли у него положительного результата или не является ли он контактным. Эти данные он предъявляет сотруднику заведения. Но вводит их посетитель самостоятельно», - сказал Виталий Пустовойтенко.

Если человек пришел в заведение без телефона, он дает согласие на обработку своих персональных данных, потому что данные вводятся в систему, затем проверяют: болеет ли человек коронавирусом или нет.

«Эта электронная проверка позволяет убрать риски, подделки тестов. Имеется централизованная база данных, проверка проводится там», - добавил эксперт в области цифровизации Виталий Пустовойтенко.



