РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:41, 03 Март 2021 | GMT +6

    Кто имеет доступ к персональным данным казахстанцев в приложении «Ashyq»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто имеет доступ к персональным данным казахстанцев в приложении «Ashyq»? На этот вопрос пояснения дал руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В приложении «Ashyq» никакие данные не собираются. ИИН и фамилия посетителя фиксируются в системе Министерства здравоохранения. Данные сервера находятся у Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Доступ посетителей к приложению видит Министерство здравоохранения со стороны своих информационных систем», - пояснил руководитель управления цифровизации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Саян Абдишев.

    По словам IT-архитектора Центра устойчивого развития столицы, эксперта в области цифровизации Виталия Пустовойтенко, сотрудник заведения видит только статус, который показывает ему посетитель. «На этом статусе тоже отображается ИИН, потому что человек вводит свой ИИН и проверяет, нет ли у него положительного результата или не является ли он контактным. Эти данные он предъявляет сотруднику заведения. Но вводит их посетитель самостоятельно», - сказал Виталий Пустовойтенко.

    Если человек пришел в заведение без телефона, он дает согласие на обработку своих персональных данных, потому что данные вводятся в систему, затем проверяют: болеет ли человек коронавирусом или нет.

    «Эта электронная проверка позволяет убрать риски, подделки тестов. Имеется централизованная база данных, проверка проводится там», - добавил эксперт в области цифровизации Виталий Пустовойтенко.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Цифровой Казахстан
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Сегодня, 08:32
    Анастасия Березовская стала шестой на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:27
    Мария Бровкова получила «бронзу» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!