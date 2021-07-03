Кто идет на первые прямые выборы сельских акимов, рассказали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области самому молодому претенденту на пост сельского акима 26 лет, самому старшему – 61 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, кто в числе первых решил побороться за доверие земляков и стать выбранным народом акимом, рассказал председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов.

«Выдвижение кандидатов началось 26 июня. По состоянию на 1 июля выдвинулись 195 человек. Большинство – мужчины. Женщин – 15%. Среди выдвинувших свои кандидатуры есть предприниматели, работники бюджетных организаций, временно не работающие. Средний возраст – 43 года», – сообщил он.

Глава облизбиркома добавил, что самому молодому претенденту 26 лет. Он сотрудник ЦОНа. А самый старший, 61-летний мужчина, является государственным служащим.

Среди заявившихся на первые прямые выборы три действующих сельских акима.

Большинство кандидатов – это самовыдвиженцы. В свою поддержку им необходимо собрать не менее одного процента подписей избирателей в округе.

Среди партий активность пока проявила партия Nur Otan, от которой представлено 30 человек.

«На данное время средняя конкуренция составляет два человека на одно место. По три кандидата выдвинулись в поселке Шашубай Актогайского района, Мадиском и Аманжоловском сельских округах Каркаралинского района, Бухар-Жырауском сельском округе Бухар-Жырауского района, селе Жараспай Нуринского района, Алгабасском сельском округе Улытауского района, поселке Новодолинский города Шахтинска», – отметил Еркара Аймагамбетов.

Выдвижение завершится 9 июля. За день до этого срока, если в каких-то населенных пунктах будет всего один кандидат, второго вправе представить аким района.

В Карагандинской области выборы сельских акимов состоятся 25 июля. Они пройдут в 149 населенных пунктах. Будут охвачены все девять районов региона, а также поселки Долинка, Шахан, Новодолинский в Шахтинске, Актас – в Сарани, Жайрем – в Каражале, Талап – в Жезказгане и Гульшат – в Балхаше.

Участие в голосовании смогут принять более 81 тысячи избирателей. Планируется избрать 75 сельских акимов на четырехлетний срок.