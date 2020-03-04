Кто и в каких случаях подает в отставку за коррупционные преступления подчиненных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по делам государственной службы дали разъяснения по вопросам ответственности политических служащих и первых руководителей государственных органов за коррупционные преступления подчиненных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководитель центрального государственного органа (это министры, председатели Агентств, госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту) подает в отставку при совершении коррупционного преступления его заместителем, непосредственно подчиненным политическим государственным служащим, ответственным секретарем, руководителем аппарата либо руководителем областного, города республиканского значения или столицы территориального подразделения центрального государственного органа», - пояснил на брифинге директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров.

Он также сообщил, что заместители руководителей центрального государственного органа подают в отставку при совершении коррупционного преступления руководителем курируемого им ведомства, самостоятельного структурного подразделения.

Было отмечено, что положения Закона «О государственной службе РК» по вопросам ответственности государственных служащих введены в действие 10 декабря 2019 года.

Таким образом, требование о подаче в отставку распространяется на политических служащих и иных категорий руководителей, чьи подчиненные совершили коррупционное преступление после 10 декабря прошлого года.

Политические государственные служащие подают в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня их назначения совершено коррупционное преступление.

Политические служащие в отставку подают в течение десяти календарных дней после вступления в законную силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

При рассмотрении ответственности руководителей, помимо указанных условий ключевое значение имеет также наличие связи между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной руководителя в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений.