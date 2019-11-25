Кто и когда должен проходить скрининг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев 2019 года на бесплатных скрининговых обследованиях в столице выявили 58 случаев заболевания рака молочной железы на ранней стадии. Скрининги проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, что позволяет повысить эффективность лечения и предупредить развитие осложнений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Чтобы исключить патологические изменения, способствующие возникновению рака, а также выявить опухоли на ранних стадиях развития, проводится несколько видов скрининговых обследований.

Так, в медучреждениях города проводится скрининг на раннее выявление рака шейки матки для женщин в возрасте от 30 до 70 лет, осмотр акушер-гинеколога, кольпоскопия – по показаниям.

За 10 месяцев 2019 года по скринингу рака шейки матки обследовано 38 142 женщины. У четверых из них обнаружен рак на ранней стадии. В 289 случаях выявили предраковое состояние.

Также специалисты проводят рентгенологическое исследование молочных желез (маммография) на раннее выявление рака молочной железы, осмотр маммолога, онколога – по показаниям. Проходить его следует женщинам в возрасте от 40 до 70 лет.

За 10 месяцев 2019 года скрининг на рак молочной железы в столице прошли 28 748 женщин. В 59 случаях выявлен рак, 58 из них – на ранней стадии. Выявлено предраков 309.

Еще один из видов скрининговых тестов – обследование на раннее выявление колоректального рака у мужчин и женщин в возрасте от 50 до 70 лет, осмотр хирурга, проктолога, гастроэнтеролога, эндоскопическое исследование толстой и прямой кишки (колоноскопия)по показаниям.

В 2019 году по скринингу колоректального рака обследованы 32 786 человек. Диагноз подтвердился у 10 из них, в 7 случаях – на ранней стадии.