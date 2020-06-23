Кто и как может получить льготы при оплате парковки в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто и как может получить льготы при оплате парковки в столице, рассказали в ТОО «Парковочное пространство Астаны», передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, д ля льготных категорий граждан парковка бесплатная.

По данным ТОО «Парковочное пространство Астаны», право на бесплатную парковку предоставляется:

· Ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, ветеранам боевых действий;

· Инвалидам с детства и инвалидам первой и второй группы;

· Лицам, награжденным орденами «Алтын Қыран» и «Халық қаһарманы»;

· Многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын Алқа» и «Күміс Алқа»;

· Лицам, пострадавшим от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне;

· Ветеранам и инвалидам войны в Афганистане и локальных боевых действий.

Перечень лиц, которые относятся к льготным категориям и онлайн-заявление на оформление льготы размещены на сайте astanapark.kz в разделе «ЛЬГОТЫ».

Как оформить право на бесплатную парковку

Владелец автомобиля, имеющий право на льготы, может получить разрешение на бесплатную парковку, подав заявление ONLINE на сайте astanapark.kz. Для получения льготной автопарковки необходимо, чтобы транспортное средство было зарегистрировано по техническому паспорту непосредственно на самого льготника-заявителя. Исключением являются родители или законные представители ребенка-инвалида.

Заявление и перечень документов отправляются на электронный адрес lgota@ppa.kz Срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней. Ответ при одобрении или отказе льготы направляется на указанный в заявлении электронный адрес. Присвоенная льгота в случае положительного результата отображается в личном кабинете пользователя.

Оформление резидентского абонемента

Горожане, чьи дома расположены по соседству с платной парковкой, могут оформить удаленно резидентский абонемент. Перечень документов и инструкция по оформлению опубликованы на сайте astanapark.kz в разделе «РЕЗИДЕНТЫ». Абонемент предоставляет право на льготную парковку по фиксированной цене для собственников автотранспортных средств, зарегистрированных и проживающих в домах, близнаходящихся к платной парковке.

Когда парковка бесплатна для всех

В выходные и праздничные дни парковки бесплатны. Режим работы платных парковок: в будние дни с 8.00 утра до 20.00 вечера.

Какие территории входят в зону платной парковки

В данный момент запущено в эксплуатацию 487 парковочных места на бульваре Нуржол. Подготовлены к запуску еще 3 381 парковочных мест в районах «Есиль» и «Сарыарка».

Платные парковочные зоны появятся в квадрате проспектов Богенбай-батыра, Сарыарка, Республики и набережной реки Ишим. В районе «Есиль» обустроены парковочные зоны в квадрате улиц Сарайшык, Сыганак, а также проспектов Туран и Мангилик Ел. Пока парковочные зоны в вышеперечисленных районах работают в тестовом режиме, штрафы не выставляются.

Как платить?

Стоимость пребывания на платной парковке - 100 тенге в час. Отсчет времени начинается с момента остановки транспортного средства на парковочной зоне. Оплатить парковку необходимо в течение 30 минут.

Способы оплаты парковки:

· Мобильное приложение «Парковки Астаны»

· Личный кабинет на сайте astanapark.kz

· Приложение Kaspi.kz

· Приложение SENIM

· Терминалы и сайт Касса24

· Паркомат монетами 10, 20, 50, 100⠀

Зоны платных парковок патрулируют специализированные транспортные средства с сертифицированными приборами фотовидеофиксации. Факты нарушений на парковочных зонах передаются в Управление административной полиции ДП г. Нур-Султан. Штраф за неоплаченную парковку составляет 3 МРП (8 334 тенге).