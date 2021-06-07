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    15:17, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Кто финансирует школьные олимпиады в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о механизме проведения школьных олимпиад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поддержка одаренности детей реализуется через проведение интеллектуальных олимпиад, а также конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований. Цель интеллектуальных олимпиад - развитие способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности, создание условий для выявления одаренных детей, отбор и подготовка обучающихся к участию в международных олимпиадах», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, интеллектуальные олимпиады и конкурсы, проводимые Министерством образования и науки РК, координирует Республиканский центр «Дарын», творческие и художественные направления - Республиканский центр дополнительного образования, спортивные направления – Республиканский центр физической культуры и спорта.

    «Необходимо отметить, что все проводимые Министерством образования и науки РК соревнования, в т.ч. интеллектуальные, творческие, спортивные проводятся исключительно за счет средств бюджета. Все они для детей являются бесплатными», - отметила вице-министр.

    «По итогам олимпиад и соревнований призерам и победителям выдаются соответствующие дипломы, участникам - сертификаты, которые также бесплатные для детей. Они необходимы, т.к. в олимпиадном движении важны как поддержка, так и стимулирование развития одаренности», - заключила Шолпан Каринова.

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