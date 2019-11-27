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Кто фаворит в матче «Астана» - «МЮ», рассказал полузащитник столичной команды

27 Ноября 2019 19:16
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Кто фаворит в матче «Астана» - «МЮ», рассказал полузащитник столичной команды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полузащитнику ФК «Астана» Ивану Маевскому задали вопрос по поводу фаворита в матче против английского «Манчестер Юнайтед», учитывая далеко не сильнейший состав англичан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На поле ты должен показать свои лучшие качества, вне зависимости от соперника. Те, кто выйдет против нас, если они играют за «МЮ» – значит, они талантливы и будут стараться доказать, что достойны играть за клуб. А кто фаворит, кто нет – увидим на футбольном поле», - сказал Иван Маевский на предматчевой пресс-конференции.


Также он поделился мнением по поводу того, насколько погодные условия могут помешать футболистам английского клуба.

«Знаете, здесь стадион с закрытой крышей, плюс будет полный стадион – поэтому погода не повлияет. Снега на поле не будет, я ожидаю яркую игру и праздник для всех», - добавил футболист.

Столичному клубу не сможет помочь один из лидеров команды Марин Томасов. Иван Маевский прокомментировал и этот момент.

«У нас в команде не один Марин играет, и если выпадает один, это не значит, что вся команда не будет играть. У нас есть футболисты, которые могут его заменить», - заявил И. Маевский.

Напомним, игра между чемпионом Казахстана и одним из самых титулованных клубов Англии и Европы состоится 28 ноября, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Первый матч между этими командами состоялся в Манчестере 19 сентября и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Фото: fcastana.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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