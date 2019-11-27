Кто фаворит в матче «Астана» - «МЮ», рассказал полузащитник столичной команды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полузащитнику ФК «Астана» Ивану Маевскому задали вопрос по поводу фаворита в матче против английского «Манчестер Юнайтед», учитывая далеко не сильнейший состав англичан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На поле ты должен показать свои лучшие качества, вне зависимости от соперника. Те, кто выйдет против нас, если они играют за «МЮ» – значит, они талантливы и будут стараться доказать, что достойны играть за клуб. А кто фаворит, кто нет – увидим на футбольном поле», - сказал Иван Маевский на предматчевой пресс-конференции.





Также он поделился мнением по поводу того, насколько погодные условия могут помешать футболистам английского клуба.

«Знаете, здесь стадион с закрытой крышей, плюс будет полный стадион – поэтому погода не повлияет. Снега на поле не будет, я ожидаю яркую игру и праздник для всех», - добавил футболист.

Столичному клубу не сможет помочь один из лидеров команды Марин Томасов. Иван Маевский прокомментировал и этот момент.

«У нас в команде не один Марин играет, и если выпадает один, это не значит, что вся команда не будет играть. У нас есть футболисты, которые могут его заменить», - заявил И. Маевский.

Напомним, игра между чемпионом Казахстана и одним из самых титулованных клубов Англии и Европы состоится 28 ноября, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Первый матч между этими командами состоялся в Манчестере 19 сентября и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Фото: fcastana.kz