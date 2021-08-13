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Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио

13 Августа 2021 17:05
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Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета страны Андрей Крюков озвучил состав казахстанской делегации на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Токио отправилось на 100 человек меньше, чем обычно. Из-за больших сокращений со стороны МОК и оргкомитета Токио. Специалисты, исполняющие исключительно операционную деятельность, спортсмены и тренеры вошли в делегацию. Всего делегация РК – 196 человек, из них 157 спортсменов и тренеров, 20 специалистов комплексных, научных групп, штаб – 9 человек и 4 специалиста, которые занимались обеспечением антиковидных мер и антидопингового контроля по требования японского оргкомитета», - сказал Андрей Крюков на брифинге в СЦК.

Ранее, А. Крюков пообещал провести анализ результатов выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«До 10 сентября спортивными федерациями будет предоставлен детальный отчет по участию в олимпийских играх с предложениями и анализом причин удачного или не удачного выступления. К концу сентября мы подведем окончательные итоги выступления на Олимпийских играх, после чего начнется уже другая работа над ошибками и подготовка к следующему олимпийскому циклу», - пообещал спикер.

В свою очередь, вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов раскрыл механизм финансирования видов спорта в стране.

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#Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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