Кто есть кто в правительстве РК: кому больше по душе деньги, а кто умеет манипулировать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Услуги астрологов за последние годы стали очень популярны, в том числе при приеме на работу кандидатов и ранжированию кадров. Любители читать по звездам и натальным картам уверены, что расположение светил при рождении влияет на поступки человека по жизни и его внутренний потенциал и вырисовывает черты характера. Корреспондент МИА «Казинформ» решила разложить по знакам зодиака членов Правительства, и побеседовав с астрологом узнала интересные факты, о чем делится в своем материале.



Итак, среди членов Правительства 4 Рыбы, 3 Овна, 3 Тельца, 2 Стрельца, один Близнецы, два Скорпиона и два Рака, два Козерога, два Весы, один Водолей. Интересно, что в составе Кабмина нет ни одного Льва и Девы, хотя знатоки астрологии называют эти знаки самыми амбициозными, денежными и властными.

Глава Кабмина – Премьер-Министр Алихан Смаилов родился 18 декабря 1972 года. Знак зодиака – Стрелец.

Фото: primeminister.kz

Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр родился 8 мая 1971 года, по знаку зодиака Телец.

Фото: primeminister.kz

Заместитель Премьер-Министра – руководитель Аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев родился 12 апреля 1968 года. По знаку зодиака Овен.

Фото: gov.kz

Министр финансов Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года. Знак зодиака – Овен.

Фото: primeminister.kz

Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу родился 11 марта 1976 года. По знаку зодиака Рыбы.

Фото: primeminister.kz

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года, знак зодиака Рак.

Фото: primeminister.kz

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года. По знаку зодиака Козерог.

Фото: gov.kz

Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев родился 11 октября 1967 года. Знак зодиака Весы.

Фото: gov.kz

Министр обороны Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года. По знаку зодиака Рыбы.

Фото: primeminister.kz

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года. По знаку зодиака Козерог.

Фото: primeminister.kz

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов родился 1 мая 1967 года, по знаку зодиака Телец.

Фото: primeminister.kz

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали родился 16 апреля 1974 года, знак зодиака – Овен.

Фото: gov.kz

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев родился 26 ноября 1976 года. По знаку зодиака Стрелец.

Фото: primeminister.kz

Министр юстиции Азамат Ескараев по знаку зодиака Весы. Родился 7 октября 1979 года.

Фото: primeminister.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек родился 18 мая 1981 года. По знаку зодиака Телец.

Фото: gov.kz

Министр здравоохранения Ажар Гиният родилась 8 июня 1969 года. Знак зодиака – Близнецы.

Фото: gov.kz

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года. По знаку зодиака Рак.

Фото: primeminister.kz

Министр культуры и спорта Асхат Оралов родился 10 февраля 1990 года, по знаку зодиака Водолей.

Фото: primeminister.kz

Министр просвещения Гани Бейсембаев родился 3 июня 1969 года, знак зодиака – Близнецы.

Фото: primeminister.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров по знаку зодиака Скорпион. Он родился 14 ноября 1983 года.

Фото: gov.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года. Знак зодиака – Рыбы.

Фото: gov.kz

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года. По знаку зодиака Рыбы.

Фото: primeminister.kz

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев по знаку зодиака Скорпион. Родился 31 октября 1970 года.

Фото: primeminister.kz

Наша собеседница - астролог Ирина Абдраимова сделала расклад по знакам зодиака на членов Правительства.

Ось денег присутствует у Скорпиона и Тельца. Ими управляют определенные планеты, поэтому они стремятся к прибыли и накоплению. В частности, Скорпионы хорошо управляют чужими деньгами, из них получаются хорошие банковские работники. А вот, Дева - достаточно скрупулезна к тратам, экономна и бережлива, поэтому среди них очень часто встречаются крупные предприниматели, многие из них являются известными в мире.

Если говорить о тех, кто обладает честолюбием, стремлением к власти, нужно упомянуть Стрельца, которым управляет Юпитер. Это амбициозный, огненный знак. Его отличительной чертой является оптимистичный настрой и жизнелюбие. Еще один огненный знак, стремящийся к высокому положению - Лев, но часто он переоценивает свои возможности и перегорает.

Самые целеустремленные, методичные, терпеливые – Козероги. Неудивительно, что госслужба идеально подходит для них, именно они карабкаются по карьере. Где бы они не работали, благодаря своему терпению и усидчивости поднимаются по службе. Их терпение вознаграждается наработанным опытом и профессионализмом.

«Близнецы общительные, способны перерабатывать большой объем информации, договариваться. Они хорошие посредники, переговорщики и дипломаты. А вот Тельцы – это товарищи, которое свое не отдадут, если это касается и денег. Если они идут к цели, то целенаправленно и уперто как марафонцы. А вот Овны хороши на близкие дистанции, так как ими управляют мощный по энергетике Плутон и импульсивный Марс. Но у него слабый Сатурн, поэтому у него не хватает терпения на долгосрочные проекты. Он идет до определенной высоты, но не любит подчиняться, а власть – это система, структура», - пояснила Ирина Абдраимова.

По словам астролога, управлять людьми получается хорошо у тех, кто может манипулировать, понимает законы тонкого мира, как он устроен.

«Великие манипуляторы – Скорпионы, Девы. Они могут подстраиваться под любую ситуацию. Рыбы тоже могут быть манипуляторами. Управление – это, когда основная масса нигде ничего не чувствует. Люди думают, что они выбирают, но на самом деле за ними стоит манипулятор», - поделилась астролог.

Безусловно материальный мир важен для всех, но, есть знаки, которые не привязаны к нему. Речь идет о Водолее и Раке.

«Водолею это не очень интересно. Они хотят познать мир, могут накопить денег и потратить ради какой-то идеи. Хотя, это рациональный знак. Раки достаточно спокойные. Однако наш Первый Президент по зодиакальному знаку Рак, но у него была сильная карта. Там очень сильно Плутон задействован, поэтому такая энергетика. Если у рака рядом не будет такой планеты как Плутон, он два шага назад, один шаг вперед сделает. Он не будет особо высовываться и напрягать себя. Ему это не надо», - отметила астролог Ирина Абдраимова.

Конечно, знак зодиака не может влиять на выбор и индивидуальные способности человека. В мире проживают 7, 92 млрд людей. Если поделить на каждый знак зодиака, получится около 760 млн человек. Однако это не означает, что все могут быть у власти, притягивать деньги, и называться великими комбинаторами и манипуляторами