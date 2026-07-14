Кто должен заплатить налог на имущество до 1 октября

В Костанайской области в ближайшие дни более 266 тысяч владельцев недвижимости получат уведомления о начисленном налоге на имущество за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Оплатить его необходимо не позднее 1 октября 2026 года, сообщили в департаменте государственных доходов.

В департаменте государственных доходов по Костанайской области сообщили, что рассылка уведомлений начнется в ближайшие дни. Информация о сумме налога будет направлена через мобильное приложение eSalyq Azamat, сервисы органов государственных доходов, а также в виде push-уведомлений в мобильных приложениях банков второго уровня.

Налог на имущество физических лиц за 2025 год должны уплатить собственники недвижимости. Срок оплаты истекает 1 октября 2026 года.

Как пояснили в ведомстве, налог рассчитывается органами государственных доходов на основании сведений НАО «Правительство для граждан» не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Если уведомление пришло за уже проданный объект или гражданин не является его собственником, необходимо обратиться в НАО «Правительство для граждан» для сверки данных о недвижимости. После актуализации информации органы государственных доходов произведут перерасчет налога при наличии оснований.

По объектам, находящимся в общей совместной собственности, плательщиком может быть один из владельцев.

За разъяснениями по вопросам начисления налога и предоставления льгот необходимо обращаться в управление государственных доходов по месту нахождения недвижимости.

В департаменте также напомнили, что налоговые льготы предусмотрены для отдельных категорий граждан, включая Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, ветеранов, лиц с инвалидностью, многодетных матерей, отдельно проживающих пенсионеров и других категорий, определенных Налоговым кодексом.

Жителям региона рекомендуют своевременно ознакомиться с уведомлением и оплатить налог до установленного срока.

Подобные уведомления о начисленном налоге на имущество за 2025 год получат жители всех регионов страны.

Ранее стало известно, что неиспользованный базовый вычет не будут переносить на следующие месяцы, согласно Новому налоговому кодексу.