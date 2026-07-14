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    Кто должен заплатить налог на имущество до 1 октября

    В Костанайской области в ближайшие дни более 266 тысяч владельцев недвижимости получат уведомления о начисленном налоге на имущество за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кто должен платить налог на имущество и что грозит за просрочку
    Фото: акимат Астаны

    Оплатить его необходимо не позднее 1 октября 2026 года, сообщили в департаменте государственных доходов.

    В департаменте государственных доходов по Костанайской области сообщили, что рассылка уведомлений начнется в ближайшие дни. Информация о сумме налога будет направлена через мобильное приложение eSalyq Azamat, сервисы органов государственных доходов, а также в виде push-уведомлений в мобильных приложениях банков второго уровня.

    Налог на имущество физических лиц за 2025 год должны уплатить собственники недвижимости. Срок оплаты истекает 1 октября 2026 года.

    Как пояснили в ведомстве, налог рассчитывается органами государственных доходов на основании сведений НАО «Правительство для граждан» не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

    Если уведомление пришло за уже проданный объект или гражданин не является его собственником, необходимо обратиться в НАО «Правительство для граждан» для сверки данных о недвижимости. После актуализации информации органы государственных доходов произведут перерасчет налога при наличии оснований.

    По объектам, находящимся в общей совместной собственности, плательщиком может быть один из владельцев.

    За разъяснениями по вопросам начисления налога и предоставления льгот необходимо обращаться в управление государственных доходов по месту нахождения недвижимости.

    В департаменте также напомнили, что налоговые льготы предусмотрены для отдельных категорий граждан, включая Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, ветеранов, лиц с инвалидностью, многодетных матерей, отдельно проживающих пенсионеров и других категорий, определенных Налоговым кодексом.

    Жителям региона рекомендуют своевременно ознакомиться с уведомлением и оплатить налог до установленного срока.

    Подобные уведомления о начисленном налоге на имущество за 2025 год получат жители всех регионов страны.

    Ранее стало известно, что неиспользованный базовый вычет не будут переносить на следующие месяцы, согласно Новому налоговому кодексу.

    Костанайская область Жилье Налоги
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор