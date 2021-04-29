РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Кто чаще попадает в павлодарский спецприёмник

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в спецприёмник Павлодара попали восемь женщин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего с начала года 846 жителей области были подвергнуты административному аресту, из них восемь женщин. Самыми частыми «гостями» являются семейные дебоширы - 210 человек, не многим меньше и водителей, севших за руль авто в нетрезвом состоянии - 208», - рассказал начальник специального приёмника для административно-арестованных города Павлодара Мейрам Ныгметов.

    По его словам, эти нарушители обычно наказываются арестом сроком на 10-15 суток. Кроме того, 66 человек были арестованы за распитие алкогольных напитков в общественных местах, а 60 правонарушителей - за мелкое хулиганство.
    «В праздничные и выходные дни количество административно арестованных увеличивается«, - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
    За совершённые административные нарушения, кроме предупреждения или штрафа, правонарушители могут подвергаться ещё и административному аресту, добавили в ведомстве. Отбывают такую меру наказания граждане в специальном приёмнике для административно арестованных управления полиции Павлодара.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!