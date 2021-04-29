Кто чаще попадает в павлодарский спецприёмник

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в спецприёмник Павлодара попали восемь женщин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего с начала года 846 жителей области были подвергнуты административному аресту, из них восемь женщин. Самыми частыми «гостями» являются семейные дебоширы - 210 человек, не многим меньше и водителей, севших за руль авто в нетрезвом состоянии - 208», - рассказал начальник специального приёмника для административно-арестованных города Павлодара Мейрам Ныгметов.

По его словам, эти нарушители обычно наказываются арестом сроком на 10-15 суток. Кроме того, 66 человек были арестованы за распитие алкогольных напитков в общественных местах, а 60 правонарушителей - за мелкое хулиганство.

«В праздничные и выходные дни количество административно арестованных увеличивается«, - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

За совершённые административные нарушения, кроме предупреждения или штрафа, правонарушители могут подвергаться ещё и административному аресту, добавили в ведомстве. Отбывают такую меру наказания граждане в специальном приёмнике для административно арестованных управления полиции Павлодара.