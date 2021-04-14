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Кто будет заниматься проверкой  готовности  казахстанской вакцины

Автор:  
Арайлым Мұрат
14 Апреля 2021, 18:36
Кто будет заниматься проверкой  готовности  казахстанской вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов в ходе онлайн пресс-конференции в СЦК рассказал о том, кто будет заниматься проверкой готовности казахстанской вакцины, которая будет разливаться в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данной работой будет заниматься, в первую очередь, институт-разработчик данной вакцины, а со стороны Министерства здравоохранения в этой работе будут участвовать эксперты и специалисты Национального центра экспертизы лекарственных средств», - прокомментировал вице-министр здравоохранения.

Он также отметил, что готовность вакцины к применению зависит от готовности результатов клинических испытаний.

«На тот момент, по состоянию на январь, российская вакцина прошла необходимые рубежи по второй и третьей фазам клинических исследований. Буквально на этой неделе 50% третьей фазы клинических исследований казахстанской вакцины планируется завершить. Мы ожидаем дальнейших отчетов по регистрации и дальнейшему использованию», - добавил Марат Шоранов.

Ранее Марат Шоранов пояснил, почему казахстанскую вакцину решили разливать в Турции.


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