Кто будет утверждать окончательную версию алфавита казахского языка на латинице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК представило доработанный проект алфавита казахского языка на латинской графике. При его разработке учитывался опыт других стран, а также мнения различных специалистов-языковедов и общества. Каким будет следующий шаг в этом направлении? На этот и другие вопросы в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» ответил исполнительный директор Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» Ербол Тлешов.

- Правительство одобрило новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики. Можно ли утверждать, что это последний вариант?

- 21 октября 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение министру культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой по доработке на тот момент новой версии алфавита казахского языка на латинице. Согласно этому поручению мы проанализировали около 30 версий латинской графики.

Есть три основных типа образования алфавита. Основанный на апострофах, диграфах и третий – дающий содержание каждого знака. Половина наших коллег, представивших нам свои проекты, основывалась на представленных нами научных принципах. То есть были внедрены знаки умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ). Мы выбрали третий тип.

Как мы подготовили этот вариант? Несмотря на то, что он похож на турецкий алфавит, это не турецкий и не азербайджанский тип. Есть международный фонетический алфавит. В нем существует 52 дополнительных звука и 107 знаков. Это фонд, состоящий из 160 знаков. Если страны берут из этого фонда алфавит, то это входит и в уникод, и в ІТ-технологии, повышает узнаваемость в мире. Никаких задержек не будет. Однако при подготовке алфавита мы не опирались только на него. Нам необходимо было изучить природу казахского языка.

В алфавите с акутом, мы везде - и для гласных, и для согласных, и для твердых и для мягких звуков - использовали акут. Еще одной особенностью этого алфавита является то, что для мягких гласных мы использовали умляут (ә, ө, ү). После для коротких согласных звуков мы, как и во всем мире использовали бревис. Для длинных гласных используется (ұ) макрон, к примеру, для обозначения знака «III» применяется седиль. Мы выбрали эти четыре диакритических знака. Так, в звуковой системе казахского языка один звук обозначен одним знаком. В апострофе возле знака ставилась запятая, и было непонятно - относится ли она к этому знаку или к последующей букве. Мы везде использовали акут для обозначения же букв «ч» и «ш» использовали диграф. В результате слово «асхана» по предыдущему алфавиту звучало как «ашана», что вызвало много нареканий. А в этом алфавите такого не будет. У каждого звука имеется свой знак для обозначения. Этот алфавит построен на научной основе.

- Можно ли утверждать, что при составлении этого алфавита были учтены все замечания?

- Эта версия алфавита была подготовлена не одним или двумя людьми. В его подготовке приняла участие большая орфографическая рабочая группа – ученые Института языкознания, Казахского национального университета имени аль-Фараби, Назарбаев университета и других высших учебных заведений, двух научных центров, 11 научных организаций.

В прошлом году мы провели испытания с участием широких слоев населения, начиная от учеников школ и до докторов наук, пять апробаций. После было проведено два открытых обсуждения. Мы представили проект этой версии алфавита. В итоге обсуждений был изменен лишь один знак. В подготовке этого алфавита приняли участие 3 500 языковедов. Они все являются специалистами по казахскому языку и литературе. В Казахстане, оказывается, имеется 50 кафедр казахского языка и литературы. Все они изучили этот вопрос. С участием ученых Национальной академии образования имени И. Алтынсарина и специалистами Казтеста было проведено пять испытаний, два открытых обсуждения, 11 заседаний рабочей группы. К обсуждениям были привлечены и независимые эксперты. Посоветовались мы и со специалистами, которые высказывались против первых двух версий. И Глава государства, и министр образования и науки, и министр культуры и спорта решили правильным отдать решение этого вопроса ученым.

Так в подготовке проекта нового алфавита приняли участие ученые четырех рабочих групп. Эту версию алфавита мы также направили в Национальный банк. Мы хотели получить ответ – сможет ли Нацбанк работать с этими знаками. Проект был направлен и в «Қазғарыш», они тоже дали свою положительную оценку. Следом мы провели два международных совещательных семинара. В них приняли участие ученые из Азербайджана, Турции, Татарстана, Узбекистана, Кыргызстана. Было проведено обсуждение на тему: «Использование диакритических знаков в мировой практике». В этих обсуждениях приняли участие 18 ученых из пяти государств.

- Какие они высказали мнения касательно этой версии алфавита?

- Они в основном поддержали ее. Однако со стороны турецких ученых было высказано мнение касательно того, что они до сегодняшнего дня писали и пишут Almaty, используя букву «у» как «ы». Однако в турецком алфавите есть буква «ы», но нет буквы «і». Поэтому мы им ответили, что в нашем алфавите есть обе буквы, поэтому мы не можем использовать турецкий опыт. Ведь у нас есть свои исконные буквы. В целом буква «ы» часто встречается в казахском алфавите. Если мы добавим к ней знак в виде полочки, то в предложениях станет их слишком много. Эта буква занимает третье место по повторяемости в казахском языке после букв «ә» и «е».

- Будет ли этот проект алфавита рассматриваться в Парламенте?

- Вчера этот проект не был утвержден в Правительстве. Его утверждать будет Президент Казахстана. Теперь этот проект будет представлен Главе государства. Правительство лишь одобрило его. Не надо забывать, что это пока еще только проект. Проект не будет рассматриваться в Парламенте. Мы изучили практику утверждения проектов алфавитов в других странах. В 90% случаев алфавит утверждался Президентом. А в остальных 7% случаев алфавит утверждался Правительством, а в 3% случаев либо Парламентом, либо специальной комиссией.

- На одном из совещаний Институт языкознания имени А. Байтурсынова представил несколько версий клавиатуры в связи с предстоящим внедрением алфавита казахского языка на латинской графике. Правительство одобрило версию QWERTY?

- Да, была выбрана версия QWERTY. Вопрос клавиатуры требует пристального рассмотрения. Если мы все часто используемые буквы разместим посреди клавиатуры, люди будут путаться, это вызовет трудности в обучении. К примеру, в Америке есть 7-9 версий клавиатуры. Основной является QWERTY, но и остальные тоже используются в работе.

Есть практика использования отдельной клавиатуры математиками и для расчетов. У англичан также имеется 6-7 видов клавиатуры. Одобренная клавиатура сейчас применяется во всем мире. Казахские буквы удобны для использования правой рукой. При использовании клавиатуры в основном используется правая рука. Мы освободили верхние места от цифр.

- Что теперь будет дальше, когда эта версия алфавита будет представлена Президенту?

- Скоро выйдет соответствующий протокол Правительства. В нем будет дано поручение. Точно сказать не могу. По моим прогнозам, эту версию алфавита должны утвердить в течение одного-двух месяцев. Следует отметить, что латинский алфавит был придуман не казахами, поэтому мы должны будем приспособить наш язык к нему. К примеру, англичанам не требуется приспосабливаться, им достаточно поставить свои 25 знаков. А мы не можем наши звуки обозначать несколькими знаками. Поэтому мы сверху добавили значки. Но добавлю, что каждый значок имеет под собой научную основу.

- Спасибо за интервью!