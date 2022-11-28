Кто будет управлять запланированной к строительству в РК АЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В случае строительства АЭС на территории Казахстана, предусмотрены два варианта управления станцией. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается управления, то в мировой практике при реализации таких крупных проектов, как АЭС, используются различные схемы контрактов. Например, наиболее популярным вариантом проекта является EPC-контракт («полностью завершенный»). В последнее время активно применяются новые схемы крупных проектов в атомной энергетике: ВОО (build-op-operate) и ВОО (build-own-operate-transfer), в которых главную роль играет частный капитал. Модель управления и источники финансирования будут определены в рамках будущих работ», - говорится в ответе на запрос редакции.

По словам Тимура Жантикина, вариант «ВОО-Contract» (build-own-operate) можно трактовать, как «строить-использовать/управлять-передавать». В международной практике по такому договору средства на проект АЭС могут быть переданы государством, а могут быть вложены подрядной компанией. В нашем случае предполагается финансирование со стороны компании. После завершения строительства объекта, компании предоставляется право его использования. Но право владения остается за самим государством. При возврате подрядной компанией затрат на строительство АЭС за счет средств, полученных от потребителей, право пользования объектом также переходит к государству.

«А вариант» ВООТ-контракт «(build-own-operate-transfer) можно трактовать, как «строить-владеть-использовать/управлять-передавать». Здесь компания частного сектора может финансировать и проектировать проект реактора, а также строить станцию и собирать плату с клиентов за услуги арендуемой АЭС. За счет этого платят арендную плату. То есть до истечения срока в контракте все право пользования предоставляется компании-исполнителю заказа. А по окончании мероприятий, его передают государству. И здесь государство, хотя и заказывает АЭС, не финансирует ее самостоятельно. То есть компания должна сама зарабатывать средства. По договору объект будет находиться в распоряжении компании до возмещения затрат на строительство. После этого он переходит в государственную собственность», - пояснил Т. Жанитикин.



