Кто будет ремонтировать Экибастузскую ТЭЦ, рассказал Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал вопрос финансирования ремонта ТЭЦ в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос пока стоит на повестке дня, рассматривается. Если государству перейдет 50 % акций ТЭЦ, то мы вправе вкладывать средства в ее реконструкцию в рамках своей доли. В рамках своей доли будет вкладывать уже инвестор. Но возможны другие варианты, окончательно еще не отработаны, сейчас преждевременно говорить об этом», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.

Вице-премьер заверил, что будет принято взвешенное решение, которое не будет ущербным для государства.

«Проводится технический аудит всех станций, и в конце марта будут подведены его итоги – сколько необходимо выполнить работ. Могу привести пример: станция ТЭЦ города Петропавловска год назад, когда обрушилась труба, в этот отопительный период работает, можно сказать, в особом режиме. Потому что нет одной трубы, ее только в текущем году начнут строить. Но в период межсезонья, в летний период подготовили абсолютно все оборудование: и котлоагрегаты, и генерирующие мощности все были в порядке», - привел пример Р. Скляр.



