Кто будет проходить ревакцинацию в первую очередь в Нур-Султане?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ревакцинация против COVID-19 в Казахстане, в том числе и столице стартует во второй половине ноября. Заведующая отделением ВОП городской поликлиники № 15 Гулнар Сыздыкова рассказала, какие категории граждан первыми получат бустерную вакцину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Ревакцинация против коронавирусной инфекции проводится в целях укрепления иммунитета в борьбе с КВИ. Бустерную вакцину в первую очередь будут получать уязвимые к болезни категории граждан.

«Прививаться вакциной повторно в первую очередь будут те, кто первыми получили прививки от КВИ – медицинские работники, педагоги, сотрудники правоохранительных органов. Все, безусловно, на добровольной основе. Также в числе первоочередных ревакцинацию рекомендуется пройти людям с хроническими заболеваниями, пожилым, поскольку они входят в группу риска», - пояснила Гульнар Сыздыкова.

Срок ревакцинации варьируется от полугода до 9 месяцев с момента получения обеих доз вакцины от КВИ. Также медики рекомендуют перекрестную вакцинацию, иными словами, привиться другим типом вакцины.

«После «Спутника V» ревакцинацию следует проходить через 9 месяцев, потому что это векторная, усиленная вакцина. После отечественной «QazVac» и китайской «Vero Cell» – спустя 6 месяцев после получения обоих компонентов. Кто прививался векторной вакциной «Спутник V», тому желательно получить инактивированную «QazVac» или «Vero Cell» и наоборот», - уточнила врач.

Стоит отметить, что вакцинация остается единственным эффективным методом борьбы с пандемией. Именно вакцина позволяет выработать коллективный иммунитет, что приведет к остановке распространения коронавирусной инфекции.