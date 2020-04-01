НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на онлайн-брифинге в Службе Центральных коммуникаций при Президенте РК пояснил, кто будет получать помощь в виде продуктовых наборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продуктовые наборы будут предоставляться семьям, которые получают Адресную социальную помощь, включая многодетные семьи. Также все лица с инвалидностью трех категорий вне зависимости от возраста и дети-инвалиды. В целом в стране их 995 000 человек. Продуктовые наборы получат родители, которые занимаются уходом за детьми-инвалидами. Также официально зарегистрированные безработные лица. Всего их порядка полтора млн. человек. На практике эту меру будут осуществлять акимы регионов, областей», - рассказал Биржан Нурымбетов.

В ходе онлайн-брифинга министр труда и социальной защиты РК ответил на вопрос журналистов, как будет проходить увеличение пенсий на десять процентов. «Индексация пенсий и пособий будет десять процентов в годовом выражении. То есть, в 2020 году размеры пенсий и пособий должны увеличиться на десять процентов по сравнению с прошлым годом. Будет учитываться та индексация, которая была в начале года, она будет доводиться до десяти процентов в годовом выражении», - пояснил Биржан Нурымбетов.