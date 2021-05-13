НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто будет отвечать за финансирование проекта Ashyq. На этот вопрос ответил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня система Ashyq сама с базами данных находится в контуре Национального оператора АО «Национальные технологии». Администрируется тоже сотрудниками национального оператора. Это те же операторы, которые администрируют eGov.kz и другие госбазы данных. В этом контуре соблюдены все требования по информбезопасности. Все вопросы информационной безопасности учтены», – сказал Асет Турысов.

В ходе брифинга журналист привела пример, что Министерство финансов закрыло базу ИИН, чтобы избежать утечки персональных данных. «Ashyq та платформа, на которую можно зайти только через ИИН. Не боитесь ли вы утечек?» – спросила представитель СМИ.

«Вопрос в Минфине, вы в качестве примера привели. В любом случае, когда человек заходит в систему, он обращается непосредственно серверам, которые находятся у нас в контуре», – сказал вице-министр.

В ходе брифинга он пояснил, кто будет финансировать приложение.

«Вопрос по финансированию приложения. На сопровождение, администрирование серверов потребуется финансирование. Будет администратором бюджетных программ, скорее всего, МЦРИАП. Из бюджета потребуется определенное количество. Не думаю, что там будет большая сумма. Администраторы, сервера и так далее – чисто для обеспечения работоспособности системы», – добавил Асет Турысов.



