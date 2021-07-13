Кто будет финансировать строительство оптовых центров в трех соседних странах
«Не предполагается финансирование из бюджета. Это опять частные инвестиции. Мы приглашаем широкий круг инвесторов. В данном случае мы проехали по двум республикам, объехали шесть областей. Встретились с конкретными местными исполнительными органами, отработали с акимами конкретные участки. Дополнительную работу надо провести с местными инвесторами. Работа чисто инвестиционная. Наши казахстанские инвесторы готовы вложить средства на строительство девяти ОРЦ в наших соседних трех республиках, приблизительная стоимость – порядка 10 млн долларов каждый ОРЦ, где будут формироваться грузы в межсезонье, чтобы формировать заранее продовольственную продукцию, упаковывать по нашим стандартам, выставлять в зеленый коридор», - отметил министр.
По его словам, в этой работе участвуют представители сетей, крупных трейдеров.
«Если есть бизнес, который активно участвует в этой работе, если они готовы работать в консорциумах, мы будем оказывать поддержку. Со своей стороны проводили переговоры на уровне Правительства этих стран. Министерством определены конкретные ответственные люди, с местными исполнительными органами они оказывают необходимую помощь», - заверил Бахыт Султанов.
Ранее министр рассказал о графике создания ОРЦ в Казахстане