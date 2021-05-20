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Кто больше всех загрязняет воздух в Казахстане

20 Мая 2021 19:50
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Кто больше всех загрязняет воздух в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто больше всех загрязняет воздух в Казахстане, сообщила представитель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова в ходе круглого стола по вопросам мониторинга качества воздуха и перехода на индекс качества воздуха AQ1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Кто сейчас загрязнет в Казахстане воздух в первую очередь? Это ТЭЦ, электроэнергетика, угольные теплоэлектростанции. Второе у нас – это горно-металлургический сектор. По данным за 2019 год 760 тысяч тонн было выбросов в этом секторе, от нефтедобычи - 520 тысяч тонн. Кроме этого, есть такие сектора, как транспорт и агро. В целом в 2019 году было 2,5 млн тонн выбросов в атмосферу», - сказала Лаура Маликова.

Было отмечено, что на сегодня в Казахстане на регулярной основе проводится мониторинг чистоты воздуха. Задача мониторинга воздуха — отслеживать текущее состояние атмосферы, а также собирать данные, создавая историю наблюдений.

AQI – air quality index – индекс качества воздуха, эта аббревиатура используется во всех мировых экологический государственных органах для информирования общественности про уровень загрязнения воздуха, а также для прогнозирования загрязнения воздуха. В Казахстане данный индекс еще не используется на законодательном уровне.


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#Экология  
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Автор:

Серик Сабеков

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