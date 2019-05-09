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КТК увеличил в январе-апреле экспорт нефти на 1,4%

9 Мая 2019 09:03 161
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КТК увеличил в январе-апреле экспорт нефти на 1,4%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в январе-апреле 2019 года экспортировал 20,306 млн тонн нефти, что на 1,45% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (20,015 млн тонн), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные КТК.

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В апреле этого года объем экспорта нефти составил 4,13 млн тонн против 5,068 млн тонн в соответствующем месяце прошлого года.

Напомним, объем отгрузки Каспийским трубопроводным консорциумом нефти на экспорт в 2018 году составил 61,084 млн тонн, что на 10,8% больше, чем в 2017 году - 55,107 млн тонн. Отметим, что из всей нефти, отгруженной КТК в прошлом году с морского терминала в порту Новороссийск, 54,3 млн тонн составила нефть с казахстанских месторождений. Наибольшие объемы нефти в 2018 году поступили с месторождений Тенгиз - 28,7 млн тонн, Кашаган - 13,2 млн тонн и Карачаганак - 10,3 млн тонн. По КТК транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом «Тенгиз-Новороссийск» общей протяженностью 1 511 км, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря.

Акционерами КТК являются Российская Федерация - 24%, АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - 19%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, и «КТК Компани» - 7%, BG Overseas Holding Limited - 2%, «Эни Интернэшнл Н.А Н.В. С.ар.л.» - 2%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

 

 

 

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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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