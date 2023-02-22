КТК остановил отгрузку нефти из-за шторма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил отгрузку нефти в Новороссийске из-за шторма, допускает возможность приостановки транспортировки по трубопроводу, сообщили в компании, передает МИА «Казинформ».

«19 февраля остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК в связи с погодными условиями (сильный штормовой ветер, высокая волна). До настоящего времени штормовые ограничения от капитана порта Новороссийск не сняты, прогноз неблагоприятный», - говорится в сообщении.

КТК уточняет, что резервуарный парк на морском терминале практически заполнен (около 1 млн тонн нефти), а прием нефти от грузоотправителей осуществляется в оставшиеся емкости на линейной части нефтепровода и в резервном парке терминала.

«О наступлении ситуации, в которой КТК будет вынужден остановить транспортировку нефти, будет сообщено дополнительно», - сказали в компании.

В КТК добавили, что грузоотправители уведомлены о текущей ситуации.

Фото: svetland-oil.kz

