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КСЖ «Евразия» осуществляет страховые выплаты семьям пострадавших в Алматинской трагедии

13 Января 2022 09:49
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КСЖ «Евразия» осуществляет страховые выплаты семьям пострадавших в Алматинской трагедии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КСЖ «Евразия» начала осуществлять страховые выплаты семьям, чьи близкие пострадали в ходе террористического акта в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КСЖ «Евразия».

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5 января 2022 года преступниками был убит сотрудник одного из крупнейших банков Республики Казахстан, который возвращался с работы домой. Правлением компании принято решение и уже осуществлена полная страховая выплата.

КСЖ «Евразия» выражает соболезнования родным и близким.

Компания запустила горячую линию по телефонным номерам +7 (701) 301-41-84, +7 (701) 082-94-22, доступным круглосуточно. Клиенты могут получить ответы на все вопросы.

Персонал работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить своевременное получение страховых выплат пострадавшим в теракте и членам их семей.


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#Алматы   #Происшествия   #Социальная поддержка   #Страхование   #Общество   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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