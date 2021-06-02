КСК неохотно передают управление собственникам – Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КСК неохотно передают собственникам управление домами. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр в ходе отчетной встречи с населением отметил, что в рамках поручений Главы Государства ведется планомерная работа по внедрению института собственников имущества.

«Идеология – собственники квартир должны быть подлинными хозяевами своего имущества и управлять сами. В соответствии с требованиями закона КСК должны передать всю финансовую и техническую документацию собственникам дома. Но на сегодня КСК неохотно передают управление домами собственникам. Акиматами разработаны дорожные карты, в которых определены даты передачи», - сказал Бейбут Атамкулов.

Было отмечено, что всего по республике свыше 54 тыс. многоквартирных жилых домов. До 2022 года требуется создать формы управления собственниками 50,5 тыс. жилых домов (создано 4225 единиц или 8% от плана).



