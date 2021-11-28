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КСК и ОСИ будут штрафовать за несвоевременную уборку снега в Нур-Султане

28 Ноября 2021 13:58
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КСК и ОСИ будут штрафовать за несвоевременную уборку снега в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице за несвоевременную уборку и вывоз снега в отношении 52 обслуживающих организаций по 142 многоквартирным жилым домам выданы предписания для устранения нарушений. Руководители 360 КСК и ОСИ получили соответствующие предупреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Согласно правилам благоустройства территории столицы, органы управления объектом кондоминиума – КСК, ОСИ - обязаны обеспечить санитарную очистку, в том числе уборку снега, прилегающей территории в границах пяти метров по периметру дома.

Аппаратами акима районов столицы совместно с представителями природоохранной полиции местной полицейской службы города ведется мониторинг по уборке снега.

По результатам проводимых работ были приняты меры в отношении 52 обслуживающих организаций по 142 МЖД выданы предписания для устранения нарушений. Также руководители 360 обслуживающих организаций многоквартирных жилых домов получили соответствующие предупреждения.

В случае неисполнения выданных предписаний в отношении обслуживающих организаций будут приняты меры административного взыскания в соответствии со статьей 505 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». За несвоевременную уборку снега КСК и ОСИ могут получить штраф в размере от 87 510 до 291 700 тенге. В случае допущения аналогичного нарушения повторно, размер штрафа увеличивается.

В целях обеспечения безопасной и комфортной среды для жителей и гостей столицы, вопросы своевременной уборки снега находятся на особом контроле акимата города. Стоит отметить, что коммунальные службы столицы с начала зимнего периода работают в усиленном круглосуточном режиме.


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#Нур-Султан   #ЖКХ   #Погода  
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