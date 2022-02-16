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Ксения Шалыгина: Лыжи сегодня работали просто отлично

16 Февраля 2022 19:51
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Ксения Шалыгина: Лыжи сегодня работали просто отлично

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская команда Казахстана по лыжным гонкам стала десятой во втором полуфинале Олимпийских игр-2022 в командном спринте. Ксения Шалыгина, принимавшая участие в этой гонке, отметила после финиша хорошую работу лыж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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«Не могу сказать, что сегодня бежалось плохо. Плюс погода была не такой холодной, как изначально казалось. Лыжи работали просто отлично. Если говорить о самочувствии, то после большой эстафеты стало легче. Теперь буду смотреть, выйду ли на масс-старт. Все зависит от состояния. В последнее время мне не очень нравится мое здоровье. Хочу поблагодарить всех казахстанцев на поддержку», - поделилась Шалыгина.

Напомним, Шалыгина билась за выход в финал вместе с Надеждой Степашкиной. Дуэт показал десятый результат в своем забеге.

Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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