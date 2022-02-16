Ксения Шалыгина: Лыжи сегодня работали просто отлично

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская команда Казахстана по лыжным гонкам стала десятой во втором полуфинале Олимпийских игр-2022 в командном спринте. Ксения Шалыгина, принимавшая участие в этой гонке, отметила после финиша хорошую работу лыж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Не могу сказать, что сегодня бежалось плохо. Плюс погода была не такой холодной, как изначально казалось. Лыжи работали просто отлично. Если говорить о самочувствии, то после большой эстафеты стало легче. Теперь буду смотреть, выйду ли на масс-старт. Все зависит от состояния. В последнее время мне не очень нравится мое здоровье. Хочу поблагодарить всех казахстанцев на поддержку», - поделилась Шалыгина.

Напомним, Шалыгина билась за выход в финал вместе с Надеждой Степашкиной. Дуэт показал десятый результат в своем забеге.

Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана