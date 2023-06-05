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Крышу дома снесло сильным ветром в Балхаше, есть пострадавшие

Автор:  
Агата Мухамеджанова
5 Июня 2023, 23:24
Крышу дома снесло сильным ветром в Балхаше, есть пострадавшие Кадр из видео

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше из-за сильного ветра снесло крышу жилого дома. В результате ЧП пострадал один человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЧП произошло сегодня примерно в 21.00 вечера. Сильный порывистый ветер снес крышу пятиэтажного дома по улице Караменде би. В результате несчастного случая две машины остались под упавшей крышей. Одного из водителей доставили в больницу.

«В результате повреждения крыши дома по улице Караменде би 4 пострадал один человек. Его доставили в центральную больницу города. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Все необходимые государственные органы и службы находятся на месте происшествия», - сообщил заместитель акима города Балхаша Руслан Сыздыков.

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