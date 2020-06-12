Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 26 °С
USD 399.47 EUR 454.64
RUB 5.80 CNY 56.53
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Крыши зданий и линии электропередач повредил сильный ветер в Актюбинской области

12 Июня 2020 14:10
Поделиться:
Крыши зданий и линии электропередач повредил сильный ветер в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в поселке Шубаркудук Темирского района сильный ветер повредил крыши зданий и повалил столбы освещения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Новости по теме
Задержан поезд Атырау-Нур-Султан из-за упавших на пути столбов
Дожди с грозами местами пройдут в Казахстане 11 июня Жара, грозы, пыльные бури ожидаются в четырех регионах страны Сильный ветер ожидается в трех регионах Казахстана

По оперативной информации ДЧС, в 6.00 часов порывистый ветер частично сорвал перекрытия крыш двухэтажного 16 квартирного жилого дома, двухэтажной районной больницы, двухэтажной общеобразовательной школы имени Жансена Кереева.

Частично без электроснабжения остались около 1000 абонентов, из них 109 организаций.




Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив