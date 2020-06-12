Крыши зданий и линии электропередач повредил сильный ветер в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в поселке Шубаркудук Темирского района сильный ветер повредил крыши зданий и повалил столбы освещения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

По оперативной информации ДЧС, в 6.00 часов порывистый ветер частично сорвал перекрытия крыш двухэтажного 16 квартирного жилого дома, двухэтажной районной больницы, двухэтажной общеобразовательной школы имени Жансена Кереева.

Частично без электроснабжения остались около 1000 абонентов, из них 109 организаций.







