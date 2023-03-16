Крыши многоэтажек проверяют жамбылские полицейские для профилактики падения детей с высоты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С наступлением теплых весенних дней повышается риск выпадения из окон маленьких детей, и, как правило, такие случаи связаны с недосмотром взрослых. О причинах и профилактике трагических случаев падения детей с высоты рассказали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным правоохранительного ведомства, падение из окон или с балконов является одной из основных причин детского травматизма и смертности. И такие факты имеют тенденцию к росту.

В 2020 году в Жамбылской области по разным обстоятельствам с высоты упали четверо детей, в 2021 – около десяти. В 2022 году на территории области зафиксировано 20 выпадений детей из окон многоквартирных домов.

«В минувшем году из числа детей, выпавших из окон, один 2-летний ребенок погиб, а 19 детей в возрасте от 2 до 17 лет получили различные телесные повреждения. При этом три факта произошли в районах области и 17 фактов - в городе Таразе. Только за март прошлого года зарегистрировано 4 аналогичных случая, дети получили различные травмы, возраст пострадавших варьируется от трех до 12 лет. С родителями проведены профилактические беседы с участием школьных психологов», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В этом году фактов падения детей из окон не зарегистрировано, уточнили в ведомстве.

Тем не менее, учитывая наступление весеннего периода, сотрудники полиции совершили более двух тысяч подворовых обходов для недопущения несчастных случаев.

«Проверяются крыши и подвалы на наличие замков и запоров, которые могут предотвратить свободный доступ детей. Проведено более 1,5 тысячи сходов населения, для доведения до сведения родителей способов блокировки окон, установки решеток, а также необходимости не оставлять детей на долгое время без присмотра взрослых», - пояснили в ведомстве.

Совместно с акиматами, органами здравоохранения и образования полицейские провели в школах и колледжах 258 лекций по профилактике и недопущению выпадения детей из окон, а также способам противодействия.

«Призываю родителей соблюдать элементарные правила безопасности и не допускать оставления детей надолго без присмотра. Кроме того, рекомендуем во время проветривания помещений контролировать детей, не разрешать им выходить на балкон без сопровождения взрослых, отодвигать всю мебель от подоконников, обезопасить приближение малышей к москитным сеткам с помощью установленных решеток. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не предназначены для защиты от падений. Не позволяйте несовершеннолетним подолгу без присмотра проводить время и играть на балконе, в том числе делать фото и снимать видеоролики. Защита жизни и здоровья детей - основная обязанность каждого родителя, а халатность может стать фатальной для вашего ребенка», - отметил старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП Алишер Калышев.