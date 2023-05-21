ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Крыша склада загорелась в Шымкенте, пострадал один человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

«В Шымкенте 21 мая в 15:28 по ул. Ломоносова района Туран, в одноэтажном складе, общая площадь которого составляет 2400 кв. метров, произошло загорание кровли на площади 280 кв. метров. В 16:20 пожар локализован и 16:32 ликвидирован», - проинформировали в ДЧС.

В ходе тушения пожара сотрудники филиала центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь мужчине 1983 г.р. Он получил ожог левой кисти руки 6 %. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара принимали участие 50 человек личного состава и 11 единицы техники Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент и 4 человека филиала центра медицины катастроф.