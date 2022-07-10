10 Июля 2022 20:30

Крыша одной из школ обвалилась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - ЧП произошло в школе № 50. Месяц назад в данном учебном заведении начались ремонтные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зданию общеобразовательной средней школы № 50 в этом году будет 60 лет. Как сообщили в отделе образования города Караганды, в конце июня в этой школе начались внутренние ремонтные работы в спортивном зале. Строители производили покраску стен, побелку потолка и заменили деревянные полы. Также подрядчики провели ремонт мягкой кровли над спортивным залом.

8 июля около 21.00 час произошел обвал плит и балок перекрытия кровли внутрь спортивного зала. Пострадавших нет.

«Здание школы не имело никаких признаков аварийности (деформация стен, проседание фундамента и др.), поэтому в учебном году подобное произойти не могло», - сообщили в отделе образования.

В тот же день на место выезжал аким города, руководители управления и отдела образования, представители управления ЧС.

По поручению акима области создана межведомственная комиссия для проведения расследования и установления причин случившегося.