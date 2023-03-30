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    Крыша кафе загорелась в Алматы

    30 Марта 2023, 08:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одном из кафе произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС, 30 марта в 8 утра пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Бостандыкский район, улица Розыбакиева, 274.

    «В 8:05 по прибытии силы и средства ДЧС происходило горение кровли трехэтажного кафе с мансардой на общей площади 30 квадратных метров, незамедлительно введены пожарные стволы на тушение и защиту рядом стоящих зданий. Дополнительно направленные пожарные расчеты установили на гидранты автоцистерны, магистральные линии протянуты, обеспечена бесперебойная подача воды. Развернута пожарная автолестница. Из-за сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы в аппаратах СИЗОД (средство индивидуальной защиты органов дыхания)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Отмечается, что на месте проводится вскрытие кровли, чтобы не допустить распространения огня. Обстановка контролировалась с камер системы видеонаблюдения.

    В 08:38 пожар был локализован, а в 8:47 ликвидирован. Его общая площадь составила 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работали 41 человек личного состава, 15 единиц техники.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Пожар
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