РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:24, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Крыша актового зала обрушилась в сельской школе СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в селе Токуши Аккайынского района, произошло частичное обрушение крыши над актовым залом школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент прокомментировали в управлении образования области. По информации пресс-службы ведомства, крыша обрушилась частично. Актовый зал находился в пристроенном здании Токушинской школы-гимназии. Пострадавших нет.

    «На место инцидента выехали руководители уполномоченных органов. Для выяснения обстоятельств и принятия мер создана специальная комиссия. Предварительная причина - просадка фундамента и протечка крыши. В этом году акиматом на проведение ремонта школы были выделены дополнительные средства и предусмотрены замена крыши основной школы, крыши здания актового зала и интерната», - сообщили в пресс-службе.

    В школе-гимназии обучаются 293 школьника. До устранения проблемы они будут учиться дистанционно.

    Иллюстративное фото


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Образование Акимат Видео Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!