Крыша актового зала обрушилась в сельской школе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в селе Токуши Аккайынского района, произошло частичное обрушение крыши над актовым залом школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент прокомментировали в управлении образования области. По информации пресс-службы ведомства, крыша обрушилась частично. Актовый зал находился в пристроенном здании Токушинской школы-гимназии. Пострадавших нет.

«На место инцидента выехали руководители уполномоченных органов. Для выяснения обстоятельств и принятия мер создана специальная комиссия. Предварительная причина - просадка фундамента и протечка крыши. В этом году акиматом на проведение ремонта школы были выделены дополнительные средства и предусмотрены замена крыши основной школы, крыши здания актового зала и интерната», - сообщили в пресс-службе.

В школе-гимназии обучаются 293 школьника. До устранения проблемы они будут учиться дистанционно.

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