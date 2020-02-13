Крымбек Кушербаев выразил соболезнования семьям погибших в результате событий в Кордайском районе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Позвольте высказать соболезнования семьям и близким погибших в имевшей место на прошлой неделе чрезвычайной ситуации в Кордайском районе Жамбылской области», - сказал Крымбек Кушербаев, открывая работу заседаний государственных комиссий по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая и 1 150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби.
Госсекретарь также подчеркнул, что сегодня, переосмысливая великое наследие Абая и аль-Фараби, мы еще раз убеждаемся, что в основу их гуманистических идей заложено единство народа. Если Абай наследовал нам концепцию «всесторонне развитой личности», то главной заповедью аль-Фараби является его идея «добродетельного города», в котором каждый помогает друг другу и стремится к достижению истинного счастья для всех. Нравственные идеалы справедливости и добродетельности Абая и аль-Фараби созвучны с современной концепцией Главы государства «Слышащее государство».
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