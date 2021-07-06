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    12:12, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Крымбек Кушербаев: выбор Оливера Стоуна пал на Елбасы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев прокомментировал премьеру фильма «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК-Елбасы Нурсултане Назарбаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Господин Оливер Стоун всесторонне исследовал государства бывшего Советского союза в Средней Азии. Искал личность, достойную представления миру. В поисках лидера Нового времени его выбор пал на Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева», - сказал Крымбек Кушербаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, режиссер выбрал Елбасы, так как искал интересную с разных сторон личность.

    «У нас есть одна хорошая традиция, сложившаяся в Великой степи, в Казахстане. Это вопрос – кто есть у народа? Ведь облик каждой страны сформирован не ее природным ландшафтом, не богатством земли, а личностями, гражданами», - заключил госсекретарь.

    Напомним, сегодня в СЦК состоялся предпоказ фильма «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК-Елбасы Нурсултане Назарбаеве. Режиссером фильма выступил украинский специалист Игорь Лопатенок, продюсером стал Оливер Стоун.


    Теги:
    Культура Елбасы Первый Президент - Елбасы Астана
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