Крымбек Кушербаев: выбор Оливера Стоуна пал на Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев прокомментировал премьеру фильма «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК-Елбасы Нурсултане Назарбаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Господин Оливер Стоун всесторонне исследовал государства бывшего Советского союза в Средней Азии. Искал личность, достойную представления миру. В поисках лидера Нового времени его выбор пал на Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева», - сказал Крымбек Кушербаев на брифинге в СЦК.

По его словам, режиссер выбрал Елбасы, так как искал интересную с разных сторон личность.

«У нас есть одна хорошая традиция, сложившаяся в Великой степи, в Казахстане. Это вопрос – кто есть у народа? Ведь облик каждой страны сформирован не ее природным ландшафтом, не богатством земли, а личностями, гражданами», - заключил госсекретарь.

Напомним, сегодня в СЦК состоялся предпоказ фильма «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК-Елбасы Нурсултане Назарбаеве. Режиссером фильма выступил украинский специалист Игорь Лопатенок, продюсером стал Оливер Стоун.