Крымбек Кушербаев встретился со спецпредставителем Президента России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев встретился со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы международного сотрудничества в области культуры, мероприятия, планируемые в рамках программы «Шымкент – культурная столица Содружества 2020 года», утвержденной Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ.