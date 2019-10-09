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Крымбек Кушербаев встретился со спецпредставителем Президента России
9 Октября 2019 19:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев встретился со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены вопросы международного сотрудничества в области культуры, мероприятия, планируемые в рамках программы «Шымкент – культурная столица Содружества 2020 года», утвержденной Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ.
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