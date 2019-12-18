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Крымбек Кушербаев встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле

18 Декабря 2019 19:27
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Крымбек Кушербаев встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже Государственный секретарь Республики Казахстана Крымбек Кушербаев встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов культурно-гуманитарного взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Крымбек Кушербаев выразил признательность главе ЮНЕСКО за поддержку казахстанских инициатив и включение 1150-летия аль-Фараби и 2200-летия города Шымкент в Международный календарь памятных дат и событий ЮНЕСКО на 2020 год.

Кроме того, в следующем году в Казахстане широко отметят 175-летие выдающегося казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. В этой связи предложено организовать специальную культурную программу в штаб-квартире ЮНЕСКО в 2020 году.

В контексте обсуждения вопросов охраны памятников Всемирного культурного наследия была затронута тема современного развития города Туркестан, где расположен Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави. Стороны согласовали позиции в отношении транснациональной номинации «Сеть маршрутов Фергано-Сырдарьинского маршрута Шелкового пути» и включения серийной номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в ближайшие годы.

В завершение встречи Крымбек Кушербаев передал Одрэ Азуле приглашение Президента Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан, которое было с благодарностью принято.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана,
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