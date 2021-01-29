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Крымбек Кушербаев вручил Государственные стипендии Елбасы в области культуры за 2020 год

29 Января 2021, 11:38
Крымбек Кушербаев вручил Государственные стипендии Елбасы в области культуры за 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев вручил Государственные стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры за 2020 год. Государственными стипендиями отмечены 75 деятелей литературы и искусства Казахстана. В церемонии приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отметил Госсекретарь, нынешний год проходит под эгидой 30-летия Независимости Казахстана. Поэтому символично, что начало юбилейного года Независимости ознаменовано выходом программной статьи Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего».

В статье Президента четко определены историческая значимость каждого десятилетия Независимости, фундаментальные инициативы и ключевая роль Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, мудрость, единство и трудолюбие нашего народа в становлении казахской государственности. Глава государства глубоко и масштабно раскрыл современное понимание священных ценностей нашей Независимости и определил главные цели предстоящего четвертого десятилетия.

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Крымбек Кушербаев подчеркнул, что наше общество восприняло статью Главы государства как идеологическую платформу и программу нового этапа развития нашего государства.

К примеру, инициатива Президента написать объективную многовековую историю нашего народа, в том числе краткий курс истории Казахстана для иностранной аудитории и перевести ее на основные языки мира, – это действительно вопрос стратегической важности. Поэтому перед казахской интеллигенцией поставлена задача провести масштабную работу по осмыслению собственной истории с учетом национальных интересов и новых научных подходов, определению парадигмы развития общества в современных условиях пандемии, глобального кризиса и политической турбулентности.

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Госсекретарь выразил уверенность, что государственная поддержка придаст новый стимул к поиску новых идей и проектов, способствующих дальнейшему укреплению духовных основ нашего государства, модернизации общественного сознания и продвижению высших ценностей Независимости.

Стипендии Первого Президента – Елбасы удостоены мэтры казахстанской литературы и искусства Абдижамил Нурпеисов, Асанали Ашимов, Нургали Нусипжанов, Александр Гаркавец, Дулат Исабеков, Иранбек Оразбаев, Болат Аюханов, Гульвира Разиева и другие.

Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых поэты Бауыржан Халиолла и Мирас Асан, балерина Асел Жангаскаева, актер Аян Утепберген, искусствовед Валерия Недлина и другие.

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Культура   История Казахстана   Акорда   Дата   Общество   Первый Президент - Елбасы  
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