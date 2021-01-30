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    18:06, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Крымбек Кушербаев вручил Бибигуль Имангазиной орден «Парасат»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев вручил орден «Парасат» заслуженному деятелю Казахстана, президенту благотворительного общества «Биби-Ана», известной казахстанской писательнице Бибигуль Имангазиной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Бибигуль Имангазина – автор популярного романа «Тауқымет» и других произведений. В семнадцать лет, внезапно став инвалидом, она занялась творчеством и поддержкой матерей-инвалидов. В 1990 году она создала республиканское благотворительное общество матерей-инвалидов «Биби-Ана».

    Крымбек Кушербаев пожелал Бибигуль Имангазиной здоровья, дальнейших успехов в творчестве и благотворительной деятельности.


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