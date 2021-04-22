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    16:44, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось онлайн-заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград.

    Открывая заседание, Крымбек Кушербаев подчеркнул, что государственные символы являются главной ценностью нашей независимости и вот уже три десятилетия они олицетворяют единство, целостность и гражданскую идентичность народа Казахстана.

    Государственный секретарь отметил, что в соответствии с поручением Главы государства разработаны изменения и дополнения в законодательство и нормативные акты, предусматривающие расширение использования государственной символики.

    Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в своем докладе проинформировала о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам государственных символов и деятельности Центра геральдических исследований. Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и аким Акмолинской области Ермек Маржыкпаев отчитались о проводимой работе по пропаганде и использованию государственных символов.

    По итогам заседания Госсекретарь дал ряд конкретных поручений, в том числе направленных на усиление профилактики правонарушений в сфере использования государственных символов и геральдики, а также на оптимизацию ведомственных наград и широкое использование потенциала общественных организаций в популяризации госсимволов и патриотическом воспитании молодежи. Акимам областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента поручено обеспечить эффективную деятельность центров популяризации государственных символов, уделяя особое внимание данной работе в отдаленных сельских округах.


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