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Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

24 Декабря 2021 13:00
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Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Решением Комиссии стипендия в третьем потоке 2021 года присуждена 569 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки, в том числе по категории «Ученые», в ведущие научные и производственные центры мира.

В этом году наиболее востребованными стали такие специальности, как «Методология и методика дистанционного обучения. Разработка педагогических платформ», «Методика преподавания STEM дисциплин», «Стратегический менеджмент и лидерство в высшем образовании», «Педагогические инновации», «Биология, молекулярная биология, биохимия», «Вирусология. Инфекционные болезни. Эпидемиология», «Цифровая экономика. Цифровой Маркетинг» и др.

По итогам заседания Государственным секретарем Республики Казахстан К. Кушербаевым даны конкретные поручения по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».


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#Образование   #Наука   #Акорда   #Крымбек Кушербаев   #Международная деятельность РК  
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