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Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства

27 Мая 2021, 16:20
Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Главе государства в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании рассмотрены ходатайства лиц, желающих принять казахстанское гражданство и выйти из него.

По итогам заседания Комиссией на рассмотрение Главы государства будет внесено предложение о приёме в гражданство нашей страны 955 представителей различных национальностей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Комиссия также будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 81 человека о выходе из казахстанского гражданства.


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