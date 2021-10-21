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    16:34, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Крымбек Кушербаев провел заседание госкомиссии по подготовке 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Госсекретарь в своем выступлении подчеркнув, что 175-летний юбилей Жамбыла Жабаева является важным мероприятием, прославляющим нашу страну и демонстрирующим ее единство, отметил необходимость проведения запланированных мероприятий на высоком уровне.

    «Празднование юбилея великого акына должно способствовать воспитанию подрастающего поколения, единству народа», – сказал Крымбек Кушербаев.

    В ходе заседания также с докладами выступили министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития Аида Балаева, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким Алматинской области Амандык Баталов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

    По итогам заседания Государственный секретарь дал ряд поручений по дальнейшей реализации мероприятий общереспубликанского плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева, а также по качественному проведению намеченных мероприятий.


    Теги:
    Культура Крымбек Кушербаев Общество
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