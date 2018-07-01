Крымбек Кушербаев призвал недропользователей инвестировать в новые технологии

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде прошло очередное совещание с недропользователями региона, на котором были обсуждены вопросы развития нефтегазовой отрасли, в частности вопрос увеличения добычи нефти, экспорта и социальных обязательств компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Открывая совещание, аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев отметил, что регион по сравнению с другими областями, больше всего пострадал от кризисных явлений из-за снижения мировых цен на нефть, т.к. 70% всего сокращенного объема нефти по стране приходится на долю Кызылординской области. Добыча нефти ежегодно снижается, в среднем, на 12%. Только за последние 5 лет добыча сократилась на 3,7 млн. тонн, что, в свою очередь, привело к снижению объема налоговых поступлений за 5 лет почти в 3 раза. Но, несмотря на объемов добычи, нефтегазовая и горнорудная промышленности остаются основой экономики области. Напомним, более 80% объема промышленной продукции региона составляют нефть и уран.

«На сегодняшний день нефтяными компаниями региона в среднем 80% добываемой нефти реализуется на внутреннем рынке, а 20 % - на экспорт. Однако сейчас прорабатывается вопрос пересмотра реализации нефти в соотношении 50 % на 50 %. Такое соотношение реализации добытой продукции позволит нефтяным компаниям увеличить выручку. В свою очередь, мы призываем компании полученные средства в первую очередь направлять на разведку и бурение новых месторождений», - подчеркнул глава региона.

Также руководитель области отметил особую значимость внедрения новых технологий добычи нефти, повышения нефтеотдачи пластов и снижения обводненности добываемой продукции.

«Вырученные средства в первую очередь должны направляться не на дивиденды акционеров компаний, а на дальнейшую стабилизацию и развитие нефтегазовой отрасли. Компаниям необходимо пересмотреть социальную политику и вернуть социальные обязательства», - подытожил аким области.

В свою очередь, руководители нефтедобывающих предприятий доложили о проводимой ими работе и задали интересующие их вопросы.

Отметим, в результате проведенных работ с Правительством АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» продлило срок действия 3 контрактов на недропользование по месторождениям Кумколь, Майбулак и Арыскум, а также заключило новый контракт на добычу углеводородного сырья на месторождении Карабулак. Кроме этого, АО «Кристалл Менеджмент» проводит поисково-разведочные работы на высокоперспективном блоке залежей углеводородов Южно-Тургайского прогиба.