Крымбек Кушербаев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 1150-летия аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь, председатель Государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби Крымбек Кушербаев принял участие в заключительных мероприятиях юбилейного года аль-Фараби в Международном центре аль-Фараби в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Здесь же состоялись открытие бюста известному ученому-фарабиеведу Акжану Машани, презентация уникальной энциклопедии «аль-Фараби» и встреча с ведущими фарабиеведами республики.

В приветственном слове на торжественной церемонии открытия бюста известного ученого Акжана Машани Госсекретарь отметил особый вклад основоположника казахстанской школы фарабиеведения, который научно доказал миру, что Второй Учитель человечества Абу Наср аль-Фараби родился на территории Казахстана в Отраре – крупнейшим центре древней культуры Казахстана и Средней Азии, носившем когда-то название Фараб. Признанием неоценимого труда казахстанского ученого также стало принятое полвека назад решение о проведении в Казахстане Международного форума в рамках ЮНЕСКО, посвященного 1100-летию аль-Фараби. Это мероприятие состоялось в Алматы в 1975 году.

Открывая встречу, Крымбек Кушербаев подвел некоторые итоги 1150-летия аль-Фараби, отметив, что, несмотря на пандемию, казахстанскими фарабиеведами и научным сообществом проведена огромная работа по популяризации и пропаганде наследия великого ученого в стране и во всем мире.

К участию в юбилейных мероприятиях были привлечены представители международной общественности и академических кругов, делегации ООН, ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ, дипломатические миссии, а также ведущие зарубежные фарабиеведы. При поддержке посольств Казахстана и центров аль-Фараби за рубежом был организован целый ряд международных конференций совместно с ведущими зарубежными учебными заведениями – Оксфордским университетом, Университетом им. Джавахарлала Неру, Стамбульским университетом, Афинским национальным университетом имени Каподистрии, Софийским университетом, Университетом Дамаска, Университетом Египта и др. Юбилей великого мыслителя отмечали в Индии, Сингапуре, Малайзии и Индонезии. Международными мероприятиями было охвачено свыше 5 тысяч человек из 50 стран мира, включая США, Германию, Францию, Японию, Китай.

В республике в онлайн-режиме состоялось более 26 конференций, круглых столов и научных семинаров. Так, например, с открытым доступом в социальных сетях проведены общереспубликанская акция «Час добропорядочности», видеолекция «аль-Фараби и добродетельное общество» и серия онлайн-вебинаров «Второй Учитель». Около 14 тысяч студентов вузов Казахстана, в том числе иностранных студентов из 7 стран мира, приняли участие в челлендже «Қайырымды қоғам». Свыше 9,5 тысячи школьников из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья стали участниками международной предметной олимпиады «аль-Фараби». Победителям олимпиады выделены 39 образовательных грантов на обучение в КазНУ им. аль-Фараби.

Кроме того, изданы 7 монографий, посвященных философу, опубликован сборник его цитат, а также сборник мыслей и изречений «Қайырымдылық» на казахском, русском и английском языках. Переведены с арабского на казахский язык ранее не издававшиеся три трактата аль-Фараби.

В рамках встречи состоялась презентация изданной впервые в мире энциклопедии «аль-Фараби». Данное мероприятие в формате круглого стола прошло в зале Абая, открытом к 175-летию казахского мыслителя и поэта

В завершение Крымбек Кушербаев выразил благодарность казахстанским ученым за их неустанный научный поиск и пожелал новых успехов и достижений во благо отечественной науки и Казахстана.

В ходе своей рабочей поездки в Алматы Государственный секретарь возложил цветы к памятнику первому казахскому ученому, историку, этнографу, фольклористу, путешественнику, просветителю и востоковеду Чокану Валиханову, 185-летие которого также отмечается в нынешнем году.

В этот же день Госсекретарь в узком кругу деятелей науки поздравил с 90-летием выдающихся отечественных ученых, академиков Национальной академии наук Республики Казахстан: общественного деятеля, абаеведа, доктора филологических наук, профессора Мекемтаса Мырзахметова и первого казахского антрополога, основателя национальной школы антропологии, доктора исторических наук Оразака Исмагулова.