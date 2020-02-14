Крымбек Кушербаев принял участие в презентации сборников казахской литературы, изданных на шести языках ООН в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь К. Кушербаев принял участие в презентации сборников казахской литературы, изданных на шести языках ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Презентация двух антологий современной казахской литературы, изданных на 6 языках ООН, состоялась ​​в Доме дружбы в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Проект является одним из направлений программы «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаевым. Задача проекта – представить миру лучшие отечественные достижения в области литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра за годы Независимости.

В мероприятии приняли участие Государственный секретарь, председатель Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» К. Кушербаев, министр культуры и спорта А. Раимкулова, аким города Алматы Б. Сагинтаев, авторы произведений, вошедших в антологии, переводчики. На презентации были подведены итоги переводческой работы, авторы получили полные комплекты своих работ, изданных на 6 языках мира.

К. Кушербаев отметил, что перевод лучших образцов казахской литературы на языки ООН в нашей истории осуществлен впервые. «Особое внимание было уделено организации перевода и координации этого проекта. Главная задача заключалась в обеспечении качественного перевода произведений. Для этого в шести странах были выбраны наиболее авторитетные издатели и опытные специалисты, работающие в сфере художественного перевода. Антологии, включающие лучшие работы 60 авторов, были переданы во все крупнейшие библиотеки, университеты и исследовательские центры в 93 странах мира на 5 континентах», – подчеркнул он.

Английскую версию «Антологии современной казахской прозы» и «Антологии современной казахской поэзии» подготовило издательство Кембриджского университета, сборники на арабском языке – Национальный центр культуры и образования Египта, издание на испанском языке – Института Сервантеса, на русском языке - Издательский дом Московского государственного университета им. М. Ломоносова, на китайском языке – Издательство наций в Пекине, на французском языке – культурная ассоциация Парижа. Указанными организациями-партнерами к работе над переводом и изданием сборников было привлечено около 300 специалистов.

В рамках проекта иностранные переводчики и издатели посетили Казахстан, где встретились с казахскими авторами и обсудили особенности перевода. Это позволило максимально приблизить художественный перевод к оригинальному тексту и обеспечить его качество.

Тираж каждой антологии составляет 10 000 экземпляров. В общей сложности 120 000 экземпляров были переданы в 23 000 крупных библиотек, учебных заведений и исследовательских центров по всему миру. Издания на английском языке распространены в 18 англоязычных странах, на арабском языке – в 22 странах Ближнего Востока и Африки, на испанском языке – в Испании и 20 странах Латинской Америки, на китайском языке – во всех регионах КНР с населением 1,5 миллиардов человек, на русском – в 14 странах, на французском – в 17 странах Европы и Африки.

Кроме того, сборники казахской литературы вошли в международную библиографическую систему WorldCat, охватывающую крупнейшие библиотечные фонды и уникальные книги. От представителей стран и организаций, получивших антологии, поступило более 100 благодарственных писем, в том числе от Президента Франции Эмманюэля Макрона, министра образования Великобритании Гэвина Уильямсона и др.

Проект реализован общественным фондом «Национальное бюро переводов» по заказу министерства культуры и спорта Республики Казахстан.