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    13:15, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Крымбек Кушербаев принял участие в презентации 10-томного сборника произведений Жамбыла Жабаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в презентации 10-томного сборника произведений Жамбыла Жабаева, изданного в рамках 175-летнего юбилея великого поэта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт официальный сайт Президента Республики Казахстан.

    Все стихи, айтысы и песни Жамбыла Жабаева, написанные с начала прошлого века до конца его жизни, собраны в нескольких томах и изданы в рамках государственного заказа. В сборник также вошли научные труды ученых, воспоминания поэтов и писателей о творчестве знаменитого акына.

    На церемонии Госсекретарь отметил, что Жамбыл Жабаев своими мощными и жизнеутверждающими произведениями оставил неизгладимый след в духовном наследии нашего народа.

    Этот 10-томный сборник – первое полное издание творческого наследия великого акына, а также научных исследований его жизни и творчества.

    «Считаю, что представленное сегодня многотомное собрание произведений Жамбыла Жабаева является большим вкладом в Жамбыловедение и фундаментальным трудом, обогащающим духовное сокровище нашего народа», - сказал Крымбек Кушербаев.

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