НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в презентации 10-томного сборника произведений Жамбыла Жабаева, изданного в рамках 175-летнего юбилея великого поэта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт официальный сайт Президента Республики Казахстан.

Все стихи, айтысы и песни Жамбыла Жабаева, написанные с начала прошлого века до конца его жизни, собраны в нескольких томах и изданы в рамках государственного заказа. В сборник также вошли научные труды ученых, воспоминания поэтов и писателей о творчестве знаменитого акына.

На церемонии Госсекретарь отметил, что Жамбыл Жабаев своими мощными и жизнеутверждающими произведениями оставил неизгладимый след в духовном наследии нашего народа.

Этот 10-томный сборник – первое полное издание творческого наследия великого акына, а также научных исследований его жизни и творчества.

«Считаю, что представленное сегодня многотомное собрание произведений Жамбыла Жабаева является большим вкладом в Жамбыловедение и фундаментальным трудом, обогащающим духовное сокровище нашего народа», - сказал Крымбек Кушербаев.